Découverte de la Réserve Naturelle et observation des oiseaux Etang de Landes Lussat, 11 juillet 2023, Lussat.

Lussat,Creuse

Grâce à cette balade guidée sur les sentiers et dans un observatoire, vous pourrez observer les espèces animales et végétales caractéristiques de la réserve naturelle, découvrir leur mode de vie et leur fragilité. Vous découvrirez aussi l’histoire du lieu ainsi que les actions menées pour la conservation de la nature – le matin, horaire précisé lors de l’inscription.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . EUR.

Etang de Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



On this guided walk along the paths and in an observatory, you’ll be able to observe the animal and plant species that are characteristic of the nature reserve, discovering their way of life and their fragility. You’ll also learn about the history of the site and the actions taken to conserve nature – morning, time specified on registration

En este paseo guiado por los senderos y en un observatorio, podrá observar las especies animales y vegetales características de la reserva natural y conocer su modo de vida y su fragilidad. También conocerá la historia del lugar y el trabajo que se realiza para conservar la naturaleza – por la mañana, hora especificada al inscribirse

Dank dieser geführten Wanderung auf den Pfaden und in einem Observatorium können Sie die für das Naturschutzgebiet charakteristischen Tier- und Pflanzenarten beobachten, ihre Lebensweise kennenlernen und erfahren, wie empfindlich sie sind. Sie erfahren auch etwas über die Geschichte des Ortes sowie über die Maßnahmen, die zum Schutz der Natur ergriffen werden – vormittags, Uhrzeit wird bei der Anmeldung angegeben

Mise à jour le 2023-04-17 par Creuse Tourisme