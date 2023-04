Sortez, c’est l’été ! : Rando de Flo à Combreux Etang de la Vallée, près du sentier des Carnutes Vitry-aux-loges Catégorie d’Évènement: Vitry-aux-loges

Sortez, c’est l’été ! : Rando de Flo à Combreux Etang de la Vallée, près du sentier des Carnutes, 29 juillet 2023, Vitry-aux-loges. Sortez, c’est l’été ! : Rando de Flo à Combreux Samedi 29 juillet, 09h30 Etang de la Vallée, près du sentier des Carnutes Voir https://www.valdeloire-foretdorleans.com/ 6,5 km de randonnée à la découverte de la forêt d’Orléans. Munissez-vous de bonnes chaussures, d’une bouteille d’eau et n’oubliez pas de réserver. Etang de la Vallée, près du sentier des Carnutes Etang de la Vallée, près du sentier des Carnutes, Vitry-aux-loges Vitry-aux-loges [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 58 44 79 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.valdeloire-foretdorleans.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@valdeloire-foretdorleans.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T09:30:00+02:00 – 2023-07-29T12:00:00+02:00

2023-07-29T09:30:00+02:00 – 2023-07-29T12:00:00+02:00 FMACEN045V50A0JW Florence Rabouin

Détails Catégorie d’Évènement: Vitry-aux-loges Autres Lieu Etang de la Vallée, près du sentier des Carnutes Adresse Etang de la Vallée, près du sentier des Carnutes, Vitry-aux-loges Ville Vitry-aux-loges Lieu Ville Etang de la Vallée, près du sentier des Carnutes Vitry-aux-loges

Etang de la Vallée, près du sentier des Carnutes Vitry-aux-loges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-aux-loges/

Sortez, c’est l’été ! : Rando de Flo à Combreux Etang de la Vallée, près du sentier des Carnutes 2023-07-29 was last modified: by Sortez, c’est l’été ! : Rando de Flo à Combreux Etang de la Vallée, près du sentier des Carnutes Etang de la Vallée, près du sentier des Carnutes 29 juillet 2023 Etang de la Vallée près du sentier des Carnutes Vitry-aux-loges Vitry-aux-loges

Vitry-aux-loges