JOURNÉE PÊCHE AUX GROSSES TRUITES À L’ÉTANG DE LA STAMPF Étang de la Stampf Dabo, 23 juillet 2023, Dabo.

Dabo,Moselle

Journée de pêche à l’étang de la Stampf le 23 juillet 2023 ! La journée sert à aider au financement du rééquipement du chalet. 20 € la journée de pêche. Moulinet autorisé, immersion de truites pour l’événement dont des poissons de grosse taille. Sur réservation, nombre de places limité ! Buvette + restauration le midi sur réservation (menu à 13 € avec grumbeere wurst, salade, fromage, glace). Tombola à 1 € le billet pour tenter de gagner le gros lot.. Tout public

Dimanche 2023-07-23 14:00:00 fin : 2023-07-23 11:30:00. 20 EUR.

Étang de la Stampf

Dabo 57850 Moselle Grand Est



Fishing day at Stampf pond on July 23, 2023! The day will be used to help finance the re-equipment of the chalet. 20 ? for a day’s fishing. Reels allowed, trout dipped for the event, including large fish. Limited number of places available Refreshment bar + lunchtime catering on reservation (13? menu with grumbeere wurst, salad, cheese, ice cream). Tombola at 1? per ticket for a chance to win the grand prize.

¡Día de pesca en el estanque Stampf el 23 de julio de 2023! La jornada servirá para ayudar a financiar la reforma del chalet. 20? para la jornada de pesca. Se admiten carretes, truchas sumergidas para el evento, incluidos peces grandes. Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación Servicio de bar y comida previa reserva (menú de 13 ¤ con grumbeere wurst, ensalada, queso y helado). Tómbola a 1€ por boleto para tener la oportunidad de ganar el gran premio.

Angeltag am Stampfweiher am 23. Juli 2023! Der Tag dient dazu, bei der Finanzierung der Neuausstattung der Hütte zu helfen. 20 ? pro Angeltag. Rolle erlaubt, Forellenversenkung für die Veranstaltung, darunter auch große Fische. Nur mit Reservierung, begrenzte Anzahl an Plätzen! Getränkestand + Verpflegung am Mittag auf Reservierung (Menü für 13 ? mit Grumbeere Wurst, Salat, Käse, Eis). Tombola zu 1 ? pro Los, um die Chance auf den Hauptgewinn zu nutzen.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT PAYS DE PHALSBOURG