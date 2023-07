Les Impromptus Molière Etang de la Noue Douchy-Montcorbon, 15 août 2023, Douchy-Montcorbon.

Une roulotte, un cheval, des comédiens…. comme au temps de Molière.

Les spectateurs sont entraînés dans leur sillage et dans leur jeu.

Tour à tour, Sganarelle, Mr Jourdain, Alceste, Dandin, Charlotte, Arsinoé, Toinette et d’autres encore, les comédiens s’habillent, se coiffent, se maquillent, dans leurs loges en plein air.

Les scènes se succèdent, ponctuées d’intermèdes gestuels et musicaux.

Une meneuse de jeu propose aux spectateurs de tirer au sort la scène à jouer.

4 comédiens se transforment au gré du hasard et jouent les scènes sorties du chapeau.

Etang de la Noue Rue Christian Fouliol, 45220 Douchy-Montcorbon Douchy-Montcorbon 45220 Douchy Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-15T19:00:00+02:00 – 2023-08-15T20:40:00+02:00

©Dominique Michel