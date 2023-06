La Naute : Zarhzä Etang de la naute Champagnat, 19 août 2023, Champagnat.

Champagnat,Creuse

ZARHZÄ

-Chanson Rock Festive/France-

Zarhzä a créé son style unique ! La Pskrataouille Sonör, musique festive et métissée, initiée par des affamés de scènes et de voyages. Un groove puissant (contrebasse/batterie) catapulte des rythmiques ska-balkano-latines, dynamitées par des riffs de gratte racoleurs et des cuivres percutants. Il en ressort le timbre envoûtant de clarinette klezmer et l’alchimie qui la mêle aux voix chantés, scandées ou râpées sur des textes accrocheurs. Venus en Résidence à la Naute en 2021, nous sommes enchantés de recroiser leur route même si on doit prévoir des extincteurs pour éteindre le braise de ces incendiaires de Danse Floor..

Zarhzä has created its own unique style! Pskrataouille Sonör, a festive, cross-disciplinary music initiated by a group hungry for the stage and travel. A powerful groove (double bass/drums) catapults ska-balkan-Latin rhythms, blasted by raucous scratch riffs and percussive brass. The result is a bewitching klezmer clarinet timbre and the alchemy that blends it with vocals, chanted or rasped over catchy lyrics. In residence at La Naute in 2021, we’re delighted to cross paths with them again, even if we’ll need fire extinguishers to put out the embers of these Danse Floor incendiaries.

ZARHZÄ

-Canción festiva de rock/Francia-

¡Zarhzä ha creado su propio estilo único! La Pskrataouille Sonör es una música festiva y transcultural, creación de dos personas ávidas de escenarios y viajes. Un potente groove (doble bajo/batería) catapulta ritmos ska-balcánicos-latinos, a los que se suman picantes riffs scratch y punzantes metales. El resultado es un timbre de clarinete klezmer hechizante y la alquimia que lo mezcla con voces cantadas, coreadas o rasgadas sobre letras pegadizas. Estarán en residencia en La Naute en 2021, y estamos encantados de volver a cruzarnos con ellos, aunque tengamos que conseguir algunos extintores para apagar las brasas de estos incendiarios de Danse Floor.

ZARHZÄ

-Chanson Rock Festive/Frankreich-

Zarhzä hat ihren einzigartigen Stil kreiert! La Pskrataouille Sonör, festliche und gemischte Musik, initiiert von Bühnen- und Reisehungrigen. Ein kräftiger Groove (Kontrabass/Schlagzeug) katapultiert lateinische Ska-Balkan-Rhythmen, die durch schmissige Kratzer-Riffs und durchschlagende Blechbläser dynamisiert werden. Es entsteht das betörende Timbre einer Klezmer-Klarinette und die Alchemie, die sie mit den gesungenen, skandierten oder geriebenen Stimmen zu eingängigen Texten vermischt. Wir freuen uns, dass sie 2021 in La Naute residieren werden, auch wenn wir Feuerlöscher bereithalten müssen, um die Glut dieser Tanzboden-Brandstifter zu löschen.

Mise à jour le 2023-06-23 par Marche et Combraille en Aquitaine