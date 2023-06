La Naute : ENR (ensemble national de reggae) Etang de la naute Champagnat, 10 août 2023, Champagnat.

Champagnat,Creuse

L’Ensemble National de Reggae est un projet carrément original puisque c’est le premier groupe de reggae qui marche! J’entends par là qu’il peut jouer en fixe ou en déambulatoire, sur scène ou dans la rue … « Une groupe qui marche?! Mais c’est une fanfare!!! » me direz vous … et bien non, car pour s’appeler fanfare il ne faut que des cuivres et des percus! Or l’ENR est un vrai groupe de reggae composé d’un chanteur à la voix extraordinaire, et de talentueux musiciens. Reprenant exclusivement les plus grands standards afin de rendre hommage aux artistes qui ont donné ses lettres de noblesse au reggae et de donner l’occasion au public d’entendre à nouveau ces hits avec des musiciens en live!.

Etang de la naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Ensemble National de Reggae is a highly original project, since it’s the first reggae band that works! By this I mean that it can play in a fixed position or on the road, on stage or in the street… « A band that works? But it’s a brass band!!! » you might say … well, no, because to be called a brass band you only need brass and percussion instruments! But ENR is a real reggae band, featuring a singer with an extraordinary voice, and talented musicians. They cover only the greatest standards, paying tribute to the artists who gave reggae its letters of nobility, and giving the public the chance to hear these hits again with live musicians!

El Ensemble National de Reggae es un proyecto muy original, ya que se trata del primer grupo de reggae que ¡funciona! Con ello quiero decir que puede tocar de forma fija o de gira, en el escenario o en la calle… « ¡¿Una banda que funciona?! Pero si es una banda de metales! », dirá usted… pues no, porque para llamarse banda de metales sólo se necesitan instrumentos de metal y percusión Pero ENR es una auténtica banda de reggae, formada por una cantante con una voz extraordinaria y músicos de talento. Recorren sólo los grandes estándares, rindiendo homenaje a los artistas que dieron al reggae sus cartas de nobleza, ¡y dando al público la oportunidad de volver a escuchar estos éxitos con músicos en directo!

Das Ensemble National de Reggae ist ein sehr originelles Projekt, denn es ist die erste Reggae-Band, die funktioniert! Damit meine ich, dass sie sowohl fest als auch auf Wanderschaft, auf der Bühne oder auf der Straße spielen kann … « Eine funktionierende Band?! Aber das ist doch eine Blaskapelle! », werden Sie sagen … aber nein, denn um sich Blaskapelle zu nennen, braucht man nur Blechbläser und Schlagzeuger! Die ENR ist eine echte Reggae-Band, die aus einem Sänger mit einer außergewöhnlichen Stimme und talentierten Musikern besteht. Sie spielen ausschließlich die größten Standards, um die Künstler zu ehren, die dem Reggae seinen Adelsbrief verliehen haben, und um dem Publikum die Gelegenheit zu geben, diese Hits noch einmal mit Live-Musikern zu hören!

