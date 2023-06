La Naute : Atelier de percussions Africaines enfant/ado/adulte Etang de la naute Champagnat, 8 août 2023, Champagnat.

Champagnat,Creuse

ATELIER DE PERCUSSIONS AFRICAINES

Animé par deux musiciens de groupe béninois Eyo’nle, ils vous proposeront de découvrir les différent rythmes africains et un apprentissage de la pratique des percussions. Le rythme nous attire avec sa force magique! La section des percussions est une partie intégrante des différentes formations Africaines, c’est le cœur de l’orchestre.

Venez découvrir ces différentes combinaisons de frappes, de touches et de roulements de tambours. N’hésitez pas à venir avec vos propres percus pour ceux qui en possèdent.

Adhésion obligatoire enfant 3€ et adulte 5€

Enfant 16h-17 : 6€ la session

Ado/adulte 17h-19h : 10€ la session.

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-09 19:00:00. .

Etang de la naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



AFRICAN PERCUSSION WORKSHOP

Led by two musicians from the Beninese group Eyo’nle, you’ll discover different African rhythms and learn how to play percussion. Rhythm draws us in with its magical force! The percussion section is an integral part of African bands, the heart of the orchestra.

Come and discover the different combinations of strikes, keys and drum rolls. Don’t hesitate to bring your own percussion instruments if you have any.

Compulsory membership child 3? and adult 5?

Children 4pm-17pm: 6? per session

Teenager/adult 5pm-7pm: 10? per session

TALLER DE PERCUSIÓN AFRICANA

Dirigido por dos músicos del grupo beninés Eyo’nle, le presentarán diferentes ritmos africanos y le enseñarán a tocar la percusión. ¡El ritmo nos atrae con su fuerza mágica! La sección de percusión es parte integrante de las distintas bandas africanas, el corazón de la orquesta.

Venga a descubrir las diferentes combinaciones de golpes, llaves y redobles. Si tienes tus propios instrumentos de percusión, no dudes en traerlos.

Abono obligatorio niños 3? y adultos 5?

Niños de 16.00 a 17.00: 6? por sesión

Adolescentes/adultos 17.00-19.00: 10? por sesión

WORKSHOP FÜR AFRIKANISCHE PERKUSSION

Unter der Leitung von zwei Musikern der beninischen Gruppe Eyo’nle werden Sie die verschiedenen afrikanischen Rhythmen entdecken und lernen, wie man Percussion spielt. Der Rhythmus zieht uns mit seiner magischen Kraft an! Die Perkussionsabteilung ist ein integraler Bestandteil der verschiedenen afrikanischen Formationen, sie ist das Herz des Orchesters.

Entdecken Sie die verschiedenen Kombinationen von Schlägen, Tasten und Trommelwirbeln. Wer hat, kann auch seine eigenen Trommeln mitbringen.

Pflichtmitgliedschaft Kinder 3? und Erwachsene 5?

Kinder 16h-17h: 6? pro Sitzung

Jugendliche/Erwachsene 17h-19h: 10? pro Sitzung

Mise à jour le 2023-06-24 par Marche et Combraille en Aquitaine