La Naute : Stage Tir à l’Arc 6/16 ans Etang de la naute Champagnat, 27 juillet 2023, Champagnat.

Champagnat,Creuse

TIR A L’ARC

-6/16 ans avec l’Ufolep-

La recherche du geste parfait alliée à une concentration extrême, sont les atouts pour parfaitement maîtriser la trajectoire d’une flèche vers sa cible. Dans un environnement sécurisé l’UFOLEP proposera à La Naute plusieurs sessions de ce sport qu’est le tir à l’arc.

6€ la ssession.

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 17:00:00. EUR.

Etang de la naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



ARCHERY

-6/16 years old with Ufolep-

The search for the perfect gesture, combined with extreme concentration, are the keys to perfectly mastering the trajectory of an arrow towards its target. In a safe environment, UFOLEP will be offering several sessions of the sport of archery at La Naute.

6? per session

ARCO

-6/16 años con Ufolep-

La búsqueda del tiro perfecto, combinada con una concentración extrema, son las claves para dominar la trayectoria de una flecha hacia su objetivo. En un entorno seguro, UFOLEP ofrecerá varias sesiones de tiro con arco en La Naute.

6? por sesión

BÖGENSCHIESSEN

-6/16 Jahre mit der Ufolep-

Die Suche nach der perfekten Bewegung in Verbindung mit äußerster Konzentration sind die Trümpfe, um die Flugbahn eines Pfeils in Richtung seines Ziels perfekt zu beherrschen. In einer sicheren Umgebung bietet die UFOLEP in La Naute mehrere Kurse zum Bogenschießen an.

6? pro Sitzung

Mise à jour le 2023-06-24 par Marche et Combraille en Aquitaine