Le petit collier argenté Etang de la motte Signy-le-Petit, 12 juillet 2023, Signy-le-Petit.

Signy-le-Petit,Ardennes

Le jeu se veut pédagogique : découverte des tourbières, des espèces végétales et animales présentes dans la zone de l’étang, de la gestion des arbres et des écosystèmes mais aussi les bons réflexes, notamment le respect des sentiers et des zones réservées aux animaux. L’APPLICATION INTERACTIVE : les joueurs devront scanner un QR code avec leur téléphone pour accéder à la plateforme de jeu, qui sera leur guide tout au long du parcours. Sur l’application, les joueurs trouveront les différents lieux à visiter à l’aide d’une carte de l’Etang de la Motte. Il se joue en équipe de 2 à 6 p. 45 à 60 min – L’objectif pour les participants sera d’explorer les bords de l’étang pour tenter de mettre la main sur le petit collier argenté, un trésor convoité de tous (qui se révélera être un petit papillon de la région). Tout autour du lac, les joueurs trouveront différentes inscriptions sous formes de runes, indices pour mener au trésor. Escape game Gratuit, proposé tous les jours en été par la Communauté de communes Ardennes Thiérache. Départ de la Tiny house installée sur la plage de l’Etang de la Motte..

Etang de la motte

Signy-le-Petit 08380 Ardennes Grand Est



The game is meant to be educational: discovery of the peat bogs, the plant and animal species present in the pond area, the management of trees and ecosystems, but also the right reflexes, especially respecting the paths and the areas reserved for animals. THE INTERACTIVE APPLICATION: players will have to scan a QR code with their phone to access the game platform, which will be their guide throughout the course. On the application, players will find the different places to visit with the help of a map of the Etang de la Motte. It is played in teams of 2 to 6 people. 45 to 60 min – The objective for the participants will be to explore the shores of the pond to try to get their hands on the little silver necklace, a treasure coveted by all (which will turn out to be a small butterfly from the region). All around the lake, players will find different inscriptions in the form of runes, clues leading to the treasure. Free Escape game, proposed every day in summer by the Community of communes Ardennes Thiérache. Departure from the Tiny house installed on the beach of the Etang de la Motte.

El juego tiene un carácter educativo: descubrir las turberas, las especies vegetales y animales presentes en la zona de los estanques, la gestión de los árboles y los ecosistemas, pero también los reflejos adecuados, en particular el respeto de los caminos y las zonas reservadas a los animales. LA APLICACIÓN INTERACTIVA: los jugadores tendrán que escanear un código QR con su teléfono para acceder a la plataforma de juego, que será su guía durante todo el curso. En la aplicación, los jugadores encontrarán los diferentes lugares a visitar con la ayuda de un mapa del Etang de la Motte. Se juega en equipos de 2 a 6 personas. 45 a 60 min – El objetivo de los participantes será explorar las orillas del lago para intentar hacerse con el pequeño collar de plata, un tesoro codiciado por todos (que resultará ser una pequeña mariposa de la región). Alrededor del lago, los jugadores encontrarán varias inscripciones en forma de runas, pistas del tesoro. Juego de escape gratuito, ofrecido todos los días en verano por la Communauté de communes Ardennes Thiérache. Salida desde la casa Tiny instalada en la playa del Etang de la Motte.

Das Spiel ist pädagogisch wertvoll: Entdeckung der Torfmoore, der Pflanzen- und Tierarten, die im Bereich des Teiches vorkommen, der Umgang mit Bäumen und Ökosystemen, aber auch gute Reflexe, insbesondere das Respektieren der Wege und der für die Tiere reservierten Bereiche. DIE INTERAKTIVE APPLIKATION: Die Spieler müssen mit ihrem Telefon einen QR-Code scannen, um auf die Spielplattform zu gelangen, die sie durch den gesamten Parcours führt. Auf der App finden die Spieler mithilfe einer Karte des Etang de la Motte die verschiedenen Orte, die sie besuchen können. Das Spiel wird in Teams von 2 bis 6 P. gespielt. 45-60 Min. – Ziel der Teilnehmer ist es, die Ufer des Teichs zu erkunden und zu versuchen, die kleine silberne Kette, einen von allen begehrten Schatz, in die Hände zu bekommen (der sich als kleiner Schmetterling aus der Region herausstellt). Rund um den See finden die Spieler verschiedene Inschriften in Form von Runen, die Hinweise auf den Schatz geben. Kostenloses Escape Game, das im Sommer täglich von der Communauté de communes Ardennes Thiérache angeboten wird. Start vom Tiny House, das am Strand des Etang de la Motte errichtet wurde.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme