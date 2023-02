Arbristoire ! Balade nature en contes et musique Étang de la minière Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Arbristoire ! Balade nature en contes et musique
Samedi 4 juin 2022, 10h30
Étang de la minière

Tarif : 3€ – 2€ (SQY) / 4€ – 3€ (hors SQY) – Sur réservation

Participez à des promenades où histoires locales et contes, sciences naturelles et poésies dialoguent pour un voyage entre réalité et imaginaire. Étang de la minière 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Balade – Sciences

Avec Laurent Azuelos de Muziconte Participez à des promenades où histoires locales et contes, sciences naturelles et poésies dialoguent pour un voyage entre réalité et imaginaire.

Observez les merveilles végétales avec l’oeil du botaniste curieux et écoutez avec l’oreille rêveuse, les secrets des herbes folles et des arbres gardiens de nos paysages. Une proposition de La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00+02:00

2022-06-04T12:30:00+02:00 JC Bordier

