Visite architecturale des chalets flottants de l’étang de la galiotte.

Il s’agit d’un ensemble hétéroclite d’habitations flottant sur des bidons ou des flotteurs, reliées à la rive par des passerelles. Elles sont autonomes en énergie et accès à l’eau. (panneaux solaires, citernes, toilettes sèches)

Situées dans un cadre magnifique au sein du parc du peuple de l’herbe, mais aussi dans la ville de Carrières-sous-Poissy, un site unique en Île de France.

L’aspect technique est lui aussi particulier: pourquoi des flotteurs et non des pilotis comme sur les îles voisines?

Diversité des systemes d’amarrages

Systèmes énergétiques et d’adduction d’eau

Évolution et avenir de ce type d’habitat dans une zone naturelle sensible au milieu des oiseaux et des poissons.

Etang de la Galiotte Chemin de la Galiotte 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France +33 6 74 98 63 40 http://www.galiotte.net Ensemble hétéroclite de cabanes flottantes en bois , autonomes en eau et énergie. Construites ils y a plus de 40 ans, elles sont un patrimoine d’architecture vernaculaire unique en île de france. Leurs propriétaires les ouvre à la visite pour le week end des journées de l’architecture.

Des conférences d’architectes sur les projets d’adaptation bas carbone de cet habitat, et son inclusion écologique au sein d’une zone naturelle sensible. Parking du Parc du peuple de l’herbe- RER J et A station Poissy à 15 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

Association de la Galiotte