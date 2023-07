Portes ouvertes des chalets flottants de l’étang de la Galiotte Etang de la Galiotte 78955 Carrieres sous Poissy Carrières-sous-Poissy, 16 septembre 2023, Carrières-sous-Poissy.

Portes ouvertes des chalets flottants de l’étang de la Galiotte 16 et 17 septembre Etang de la Galiotte 78955 Carrieres sous Poissy Entrée libre

Visite des chalets flottants de l’étang de la Galliotte.

Des jumelles seront mises à disposition dans plusieurs cabanes de pêcheurs afin d’observer le ballet de d’oiseaux sur l’étang.

Cet habitat unique en île de france est un patrimoine exceptionnel à découvrir pour la première fois en portes ouvertes !

Etang de la Galiotte 78955 Carrieres sous Poissy Ch.de la Galiotte 78955 Carrieres sous Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France +06 74 98 63 40 https://galiotte.net [{« type »: « email », « value »: « Assogaliotte@gmail.com »}] Visite des chalets flottants de l’Etang de la Galiotte, patrimoine unique des Yvelines en plein cœur du Parc Naturel Sensible du Peuple de l’herbe.

Un moment de communion avec la nature.

Ces maisons flottantes traditionnelles sont originellement des cabanes de pêcheurs présentes depuis les années 60.

Venez découvrir ces architectures uniques, en phase avec la nature qui les entoure.

Un grand moment de poésie et de silence vous attend. Parkingà Proximité. Rer A et J station Poissy à 15 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Emmanuel Soyer