Testez le VTT électrique Etang de la Barde La Coquille, 24 octobre 2023, La Coquille.

La Coquille,Dordogne

Partez à l’assaut des sentiers et des richesses patrimoniales de la forêt de Courbefy au départ de la Maison du Parc et tentez de découvrir le trésor qui s’y cache ! Christophe, votre moniteur, vous initiera à cette pratique très accessible grâce à l’assistance électrique.

Animé par NaturOtrement.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 17:00:00. .

Etang de la Barde Maison du Parc

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Set off from the Maison du Parc to explore the trails and rich heritage of the Courbefy forest, and try to discover the treasure that’s hidden there! Christophe, your instructor, will introduce you to this very accessible activity thanks to electric assistance.

Hosted by NaturOtrement

Salga de la Maison du Parc para explorar los senderos y el rico patrimonio del bosque de Courbefy e intente descubrir el tesoro que esconde Christophe, su monitor, le iniciará en esta actividad muy accesible gracias a la asistencia eléctrica.

Organizado por NaturOtrement

Erkunden Sie vom Maison du Parc aus die Wege und das reiche Kulturerbe des Waldes von Courbefy und versuchen Sie, den Schatz zu entdecken, der sich dort verbirgt! Christophe, Ihr Lehrer, wird Sie in diese dank der elektrischen Unterstützung sehr leicht zugängliche Praxis einführen.

Animiert von NaturOtrement

Mise à jour le 2023-10-16 par Isle-Auvézère