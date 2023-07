Semaine culturelle autour de l’étang Etang de firbeix Firbeix, 25 juillet 2023, Firbeix.

Firbeix,Dordogne

Semaine culturelle autour de l’étang

MARDI 25

Fonte du métal : 14h-17h

Théâtre avec le Djungalo Teatro : 20h30

MERCREDI 26

Confection livre : 14h-17h

Mélodies Bohémiennes : 20h30

JEUDI 27

Initiation peinture : 14h-17h

Théâtre avec le Djungalo Teatro : 20h30

VENDREDI 28

Création Fée : 14h-17h

Terra Di Musi’k : Soirée célébration de l’étang avec Stéphane et Sandrine : 20h

(Entrée gratuite sur réservation au 06 51 09 62 32)

SAMEDI 29

Origami : 14h-17h

Terra Di Musi’k : Inauguration musicale de l’étang avec Stéphane et Sandrine : 21h30

TOUS LES JOURS

11h Conte : Le héron du ponton

17h30 Conte et goûter : Le hérisson du bosquet.

2023-07-25 fin : 2023-07-29 . EUR.

Etang de firbeix

Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Cultural week around the pond

TUESDAY 25TH

Metal casting: 2pm-5pm

Theater with Djungalo Teatro: 8:30pm

WEDNESDAY 26

Book-making: 2pm-5pm

Bohemian melodies: 8:30pm

THURSDAY 27

Introduction to painting: 2pm-5pm

Theater with Djungalo Teatro: 8:30pm

FRIDAY 28

Fairy creation: 2pm-5pm

Terra Di Musi’k: Evening celebration of the pond with Stéphane and Sandrine: 8pm

(Free admission on reservation at 06 51 09 62 32)

SATURDAY 29TH

Origami: 2pm-5pm

Terra Di Musi’k: Musical inauguration of the pond with Stéphane and Sandrine: 9:30pm

EVERY DAY

11am Storytelling : The Pontoon Heron

5:30 pm Storytelling and snack : The hedgehog in the grove

Semana cultural en torno al estanque

MARTES 25

Fundición de metales: 14.00-17.00

Teatro con Djungalo Teatro: 20.30 h

MIÉRCOLES 26

Creación de libros: 14.00-17.00

Melodías de Bohemia: 20.30 h

JUEVES 27

Iniciación a la pintura: 14.00-17.00

Teatro con Djungalo Teatro: 20.30 h

VIERNES 28

Creación de hadas: 14.00-17.00 h

Terra Di Musi’k: velada de celebración del estanque con Stéphane y Sandrine: 20.00 h

(Entrada gratuita previa reserva en el 06 51 09 62 32)

SÁBADO 29

Origami: 14.00-17.00 h

Terra Di Musi’k: Inauguración musical del estanque con Stéphane y Sandrine: 21.30 h

TODOS LOS DÍAS

11h Cuentacuentos : La garza en el pontón

17.30 h Cuentacuentos y merienda : El erizo en la arboleda

Kulturwoche rund um den Teich

DIENSTAG 25

Metallgießen: 14.00-17.00 Uhr

Theater mit dem Djungalo Teatro: 20:30 Uhr

MERKREDI 26

Buchherstellung: 14.00-17.00 Uhr

Böhmische Melodien: 20.30 Uhr

DONNERSTAG 27

Einführung in die Malerei: 14h-17h

Theater mit dem Djungalo Teatro: 20:30 Uhr

FREITAG 28

Kreation Fee: 14h-17h

Terra Di Musi’k: Abendliche Teichfeier mit Stéphane und Sandrine: 20h

(Freier Eintritt bei Reservierung unter 06 51 09 62 32)

SAMSTAG 29

Origami: 14h-17h

Terra Di Musi’k : Musikalische Einweihung des Teichs mit Stéphane und Sandrine: 21:30 Uhr

ALLE TAGE

11h Märchen: Der Reiher vom Steg

17.30 Uhr Märchen und Snacks : Der Igel im Hain

Mise à jour le 2023-07-17 par Isle-Auvézère