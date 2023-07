Les Boucles Guérétoises Etang de Courtille Guéret, 10 septembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Randonnée route de 30, 60 et 80 km.

Marche possible sur circuits balisés pour les accompagnateurs autour de Courtille ou Maupuy.

Pot de convivialité au départ et à l’arrivée.

Ravitaillement sur le parcours.

Trophée au club le plus représenté..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 14:00:00. EUR.

Etang de Courtille Salle municipale

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



30, 60 and 80 km road hikes.

Walking possible on marked circuits for accompanying adults around Courtille or Maupuy.

Drinks at start and finish.

Refreshments along the route.

Trophy for the most represented club.

Recorridos por carretera de 30, 60 y 80 km.

Posibilidad de caminar por circuitos señalizados para acompañantes adultos en los alrededores de Courtille o Maupuy.

Bebidas al principio y al final.

Refrescos a lo largo del recorrido.

Trofeo para el club más representado.

Straßenwanderungen von 30, 60 und 80 km.

Wandern auf markierten Strecken für Begleitpersonen rund um Courtille oder Maupuy möglich.

Geselliger Umtrunk am Start und am Ziel.

Verpflegung auf der Strecke.

Trophäe für den am stärksten vertretenen Verein.

Mise à jour le 2023-03-22 par Creuse Tourisme