Sortie nature Etang de Chourroumillas Arcangues, vendredi 2 février 2024.

Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 09:30:00

fin : 2024-02-02

Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de Chourroumillas.

Découverte du site, de ses milieux et de la faune qu´il accueil, évocation du rôle du site à l´échelle locale et des actions mises en œuvre pour sa gestion.

Inscription obligatoire. Prévoir des vêtements adaptés et des bottes. Rendez-vous au parking d’Arcangues.

EUR.

Etang de Chourroumillas

Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



