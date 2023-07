A la découverte du chemin pédagogique Etang de Chazelles Saint-André-de-Chalencon, 26 août 2023, Saint-André-de-Chalencon.

Saint-André-de-Chalencon,Haute-Loire

A la découverte du chemin pédagogique, parcours de 6 km sur le thème des oiseaux et de la flore avec Laurence HALLU-BRAVARD. Durée 3h à 4h. Dénivelé 165m. Réservation obligatoire dans les Offices de Tourisme Marches du Velay Rochebaron..

2023-08-26 08:30:00 fin : 2023-08-26 . .

Etang de Chazelles

Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the educational path, a 6 km trail on the theme of birds and flora with Laurence HALLU-BRAVARD. Duration 3h to 4h. Difference in altitude 165m. Reservations required at Marches du Velay Rochebaron Tourist Offices.

Descubra el sendero pedagógico, un recorrido de 6 km sobre el tema de las aves y la flora con Laurence HALLU-BRAVARD. Duración: de 3 a 4 horas. Desnivel 165 m. Imprescindible reservar en las oficinas de turismo de Marches du Velay Rochebaron.

A la découverte du chemin pédagogique, 6 km lange Strecke zum Thema Vögel und Flora mit Laurence HALLU-BRAVARD. Dauer 3 bis 4 Stunden. Höhenunterschied 165 m. Reservierung in den Fremdenverkehrsbüros Marches du Velay Rochebaron erforderlich.

