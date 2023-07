Etang de Chaux : Animations famille « Air et espace » Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Catégories d’Évènement: Creuse

Peyrat-la-Nonière Etang de Chaux : Animations famille « Air et espace » Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière, 19 août 2023, Peyrat-la-Nonière. Peyrat-la-Nonière,Creuse Samedi 19 août : animation famille air et espace Animation famille : ASTRONOMIE Observation du soleil – Construction de cerfs volants – Soirée Astronomie avec le club « les Pléiades ».

2023-08-19 fin : 2023-08-19 . .

Etang de Chaux

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Saturday, August 19: family air and space activities Family activities: ASTRONOMY Sun observation – Kite building – Astronomy evening with the « Pléiades » club Sábado 19 de agosto: aire y espacio en familia Actividades familiares: ASTRONOMÍA Observación del sol – Construcción de cometas – Velada astronómica con el club « Pléiades Samstag, 19. August: Familienanimation Luft und Raum Familienanimation: ASTRONOMIE Sonnenbeobachtung – Bau von Flugdrachen – Astronomieabend mit dem Club « les Pléiades » Mise à jour le 2023-02-24 par Marche et Combraille en Aquitaine Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Peyrat-la-Nonière Autres Lieu Etang de Chaux Adresse Etang de Chaux Ville Peyrat-la-Nonière Departement Creuse Lieu Ville Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyrat-la-noniere/