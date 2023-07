Etang de Chaux : Pétanque Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Catégories d’Évènement: Creuse

Peyrat-la-Nonière Etang de Chaux : Pétanque Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière, 5 août 2023, Peyrat-la-Nonière. Peyrat-la-Nonière,Creuse Samedi 5 août : Concours de pétanque en 4 parties 14h-19h.

2023-08-05

Etang de Chaux

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Saturday August 5: 4-game pétanque competition 2pm-7pm Sábado 5 de agosto: competición de petanca a 4 partidas de 14.00 a 19.00 horas Samstag, 5. August: Petanque-Wettbewerb in 4 Partien 14h-19h

