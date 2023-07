Etang de Chaux : Animations famille « Biodiversité » Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Catégories d’Évènement: Creuse

Peyrat-la-Nonière Etang de Chaux : Animations famille « Biodiversité » Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière, 29 juillet 2023, Peyrat-la-Nonière. Peyrat-la-Nonière,Creuse Samedi 29 juillet : animation famille biodiversité Découverte de la biodiversité Atelier Pêche Nature « initiation à la pêche, les poissons d’eau douce », CPIE23 « le monde des libellules », L’abeille Creusoise « animations autour de la ruche » à partir de 14h.

2023-07-29

Etang de Chaux

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Saturday, July 29: family biodiversity activities
Discovery of biodiversity
Fishing Nature workshop « Introduction to fishing, freshwater fish », CPIE23 « le le monde des libellules », L'abeille Creusoise « animations autour de la ruche » from 2 p.m

Sábado 29 de julio: actividades familiares sobre biodiversidad
Descubrimiento de la biodiversidad
Taller de pesca en la naturaleza « iniciación a la pesca, peces de agua dulce », CPIE23 « le el mundo de las libélulas », L'abeille Creusoise « actividades de la colmena » a partir de las 14 h

Samstag, 29. Juli: Familienanimation Biodiversität
Entdeckung der Biodiversität
Workshop Naturfischen « Einführung in das Angeln, Süßwasserfische », CPIE23 « der welt der Libellen », L'abeille Creusoise « Animationen rund um den Bienenstock » ab 14 Uhr

