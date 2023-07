Etang de Chaux : Animations famille « Les Jeux » Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière, 15 juillet 2023, Peyrat-la-Nonière.

Peyrat-la-Nonière,Creuse

Samedi 15 juillet à partir de 15h : Animations familles les pompiers en action – jeux mathématiques – mini playa tour. Venez faire de l’équilibre, jongler, tirer à l’arc … avec les animateurs d’UFOLEP 23.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

Etang de Chaux

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Saturday, July 15 from 3pm: Family entertainment firefighters in action – math games – mini playa tour. Come and balance, juggle, shoot with a bow… with UFOLEP 23 entertainers

Sábado 15 de julio a partir de las 15:00 h: Animación familiar – bomberos en acción – juegos matemáticos – mini playa tour. Ven a probar el equilibrio, los malabares y el tiro con arco con los animadores del UFOLEP 23

Samstag, 15. Juli ab 15 Uhr: Familienanimationen Feuerwehrmänner in Aktion – mathematische Spiele – Mini-Playa-Tour. Kommen Sie zum Balancieren, Jonglieren, Bogenschießen … mit den Animateuren von UFOLEP 23

Mise à jour le 2023-02-24 par Marche et Combraille en Aquitaine