Peyrat-la-Nonière Etang de Chaux : Fête Nationale Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière, 14 juillet 2023, Peyrat-la-Nonière. Peyrat-la-Nonière,Creuse Vendredi 14 juillet : Feux d’artifice spécial 10 ans de l’association ! Bal gratuit et plateau repas « Creusois ».

Etang de Chaux

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Friday, July 14: Special 10th anniversary fireworks! Free ball and « Creusois » meal platter Viernes 14 de julio: ¡Fuegos artificiales especiales por el 10º aniversario de la asociación! Baile gratuito y plato de comida « Creusois Freitag, 14. Juli: Feuerwerk speziell zum 10-jährigen Bestehen des Vereins! Kostenloser Ball und Tablett mit « Creusois »-Mahlzeiten

