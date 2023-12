LACHER DE TRUITES Etang de Chasnais Chasnais, 3 mars 2024 07:30, Chasnais.

Chasnais,Vendée

Lâcher de truites organisé à l’étang par l’association locale « La gaule chasnaisienne ».

2024-03-03 fin : 2024-03-03 18:00:00. .

Etang de Chasnais Route de Triaize

Chasnais 85400 Vendée Pays de la Loire



Trout release organized at the pond by the local association « La gaule chasnaisienne

Suelta de truchas organizada en el estanque por la asociación local « La gaule chasnaisienne

Forellenfreisetzung am Teich, organisiert vom örtlichen Verein « La gaule chasnaisienne »

