Charente Visite guidée : « Découvrons nos fontaines » Etang de Brie Brie, 15 septembre 2023, Brie. Visite guidée : « Découvrons nos fontaines » Vendredi 15 septembre, 14h00 Etang de Brie Gratuit. Entrée libre. Le public découvrira l’histoire de l’étang puis celle de l’eau, dans une commune où elle est partout présente, notamment à travers ses cinq fontaines réalisées par l’équipe patrimoine de la commune. Il s’agit de montrer comment l’eau engendre la création des 41 villages de la commune. Etang de Brie Route des Brebions, 16590 Brie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 34 42 51 65 Sur le site de l’étang de Brie se situe la première fontaine d’une série de cinq qui couvrent la commune. Il s’agit, à partir de ce lieu, de faire découvrir le thème de l’eau dans la vie traditionnelle et dans la vie actuelle de nos concitoyens. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

