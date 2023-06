À PIEDS JOINTS Étang de Beynes Beynes, 2 septembre 2023, Beynes.

À PIEDS JOINTS Samedi 2 septembre, 16h00 Étang de Beynes Entrée libre

A découvrir à 16h, 17h et 18h

Etang de Beynes (place du 8 mai 1945)

Spectacle participatif / 45 min

Compagnie ON/OFF

En 2021, La Barbacane avait eu le bonheur de recevoir la compagnie ON/OFF et leurs incroyables chanteurs livreurs de chansons sur mobylette. La compagnie est de retour pour vous chouchouter avec leur soin euphorisant et farfelu !

Dans une ambiance joyeuse et saugrenue, aux rythmes de Bob Dylan, Jacques Brel ou encore Roch Voisine, les 4 chanteurs-comédiens remettent au goût du jour les thermes : eau chaude, glacée, argileuse, infusée de thé…. Trempez vos pieds (pour de vrai !) dans les eaux préparées et laissez-vous emporter dans ce tourbillon de chants polyphoniques, chorégraphiés et malicieux.

Étang de Beynes Place du 8 mai 1945 78650 beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T16:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:45:00+02:00

©Hervé Escario