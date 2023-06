Jaï Wingfoil Classic Etang de Berre Marignane, 8 juillet 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

En ce début juillet, le CNM organise la Jaï Wingfoil Classic (pour pros et amateurs).

Au programme : contest de wing et animations.

Espérons que la météo sera de la partie !.

Un bel évènement à ne pas rater ! Venez nombreux encourager les participants !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-09 . .

Etang de Berre

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In early July, the CNM is organizing the Jaï Wingfoil Classic (for pros and amateurs).

On the program: wing contest and animations.

Let’s hope that the weather will be good.

A great event not to be missed! Come and cheer on the participants!

A principios de julio, el CNM organiza el Jaï Wingfoil Classic (para profesionales y aficionados).

En el programa: concurso de alas y animación.

Esperemos que el tiempo acompañe.

Es un acontecimiento que no hay que perderse Venga a animar a los participantes

Anfang Juli organisiert der CNM die Jaï Wingfoil Classic (für Profis und Amateure).

Auf dem Programm stehen ein Wingi-Contest und Animationen.

Hoffen wir, dass das Wetter mitspielt!

Eine schöne Veranstaltung, die Sie nicht verpassen sollten! Kommen Sie zahlreich und feuern Sie die Teilnehmer an!

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme de Marignane