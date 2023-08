SORTIE A BARRANDON Etang de Barrandon Saint-Étienne-du-Valdonnez, 29 août 2023, Saint-Étienne-du-Valdonnez.

Saint-Étienne-du-Valdonnez,Lozère

Sortie à Barrandon avec le foyer rural et Génération mouvement.

Possibilité de randonner jusqu’à l’étang de Barrandon ou de covoiturage. Déjeuner tiré du sac au bord de l’étang.

Apéritif offert par Génération Mouvement, grillades offertes par le foye….

2023-08-29 fin : 2023-08-29 . EUR.

Etang de Barrandon

Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie



Outing to Barrandon with the Foyer Rural and Génération Mouvement.

Option to hike to Barrandon pond or carpool. Packed lunch by the pond.

Aperitif offered by Génération Mouvement, barbecues offered by the…

Excursión a Barrandon con el Foyer Rural y Génération Mouvement.

Posibilidad de ir a pie hasta el estanque de Barrandon o de compartir coche. Almuerzo en el estanque.

Aperitivo a cargo de Génération Mouvement, carne a la parrilla…

Ausflug nach Barrandon mit dem Foyer rural und Génération mouvement.

Möglichkeit, zum Teich von Barrandon zu wandern oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Mittagessen aus dem Rucksack am Ufer des Teichs.

Aperitif angeboten von Génération Mouvement, Grillgerichte angeboten vom Foye…

