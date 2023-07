2ème Journée Découverte du Modélisme Etang communal Saint-Pierre-de-Frugie, 27 août 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Présentation du modélisme naval, aérien, ferroviaire, évolution de voiliers, bâteaux, etc….

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . EUR.

Etang communal

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Presentation of naval, aerial and railroad modeling, evolution of sailboats, boats, etc…

Presentación de modelismo naval, aéreo y ferroviario, evolución de veleros, barcos, etc.

Vorstellung von Schiffsmodellbau, Flugmodellbau, Eisenbahnmodellbau, Entwicklung von Segelbooten, Schiffen, etc.

Mise à jour le 2023-07-05 par Isle-Auvézère