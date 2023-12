Randonnée pédestre Etang communal Ouzouer-sur-loire Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire Randonnée pédestre Etang communal Ouzouer-sur-loire, 15 septembre 2024 06:00, Ouzouer-sur-loire. Randonnée pédestre Dimanche 15 septembre 2024, 08h00 Etang communal Randonnée pédestre organisée par le comité des fêtes, entre les étangs et les chemins de la forêt d’Orléans, 2 circuits. RDV à l’étang communal pour les inscriptions de 8h à 10h. Etang communal Etang communal, Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 90 43 21 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-09-15T08:00:00+02:00 – 2024-09-15T10:00:00+02:00

2024-09-15T08:00:00+02:00 – 2024-09-15T10:00:00+02:00 FMACEN045V507IYQ Pixabay Détails Heure : 06:00 Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire Autres Lieu Etang communal Adresse Etang communal, Ouzouer-sur-loire Ville Ouzouer-sur-loire Lieu Ville Etang communal Ouzouer-sur-loire Latitude 47.767003 Longitude 2.480099 latitude longitude 47.767003;2.480099

Etang communal Ouzouer-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouzouer-sur-loire/