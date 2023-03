Marché de producteurs et artisans Etang communal Ouzouer-sur-loire Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire

Marché de producteurs et artisans Etang communal, 1 avril 2023, Ouzouer-sur-loire. Marché de producteurs et artisans Samedi 1 avril, 15h00 Etang communal Marché de producteurs à l’étang communal avec de nombreux exposants, tombola, structure gonflable, buvette et restauration sur place, organisé par le comité des fêtes. 16h : démo de HipHop avec le groupe « Styl’Team et 16h30 : initiation de Zumba avec la participation de WeDance LEM. Etang communal Etang communal, Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 87 71 27 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00 FMACEN045V505GNY Comité des fêtes

