Neuillay-les-Bois Fête nationale et fête de l’étang Etang communal Neuillay-les-Bois, 13 juillet 2023, Neuillay-les-Bois. Neuillay-les-Bois,Indre Feu d’artifice et soirée dansante..

Vendredi 2023-07-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-13 . EUR.

Etang communal

Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire



Fireworks and dancing. Fuegos artificiales y baile. Feuerwerk und Tanzabend.

