Initiation à la pêche au bouchon à Caumont Etang communal Caumont, 5 juillet 2023, Caumont.

Caumont,Gironde

La pêche au bouchon, ça vous parle ? Venez l’essayer (ou perfectionner votre technique) lors d’un atelier encadré par un animateur de la Fédération de Pêche de Gironde. La canne peut être partagée pour plus de convivialité. Animation à partir de 6 ans..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 14:30:00. EUR.

Etang communal

Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Are you interested in cork fishing? Come and try it (or perfect your technique) during a workshop led by an instructor from the Gironde Fishing Federation. The rod can be shared for greater conviviality. For ages 6 and up.

¿Le interesa la pesca con corcho? Venga a probarlo (o a perfeccionar su técnica) durante un taller dirigido por un instructor de la Federación de Pesca de la Gironda. La caña puede compartirse para una experiencia más distendida. Para niños a partir de 6 años.

Ist das Angeln mit dem Korken etwas für Sie? Probieren Sie es aus (oder perfektionieren Sie Ihre Technik) bei einem Workshop, der von einem Betreuer der Fédération de Pêche de Gironde begleitet wird. Die Rute kann für mehr Geselligkeit geteilt werden. Animation ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT de l’Entre-deux-Mers