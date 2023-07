Etalondes en fête : Course cycliste, feu d’artifice et fête foraine Étalondes, 8 juillet 2023, Étalondes.

Étalondes,Seine-Maritime

Courses cyclistes

Remise des dossards à la Salle Polyvalente

14h : Départ de la route de Mancheville

Circuit : Route de Mancheville, La Cavée, Mesnil-Sterling, La Vierge, Le Clos…

Deux courses prévues ~1h chaque course + 3 tours

Arrivée : Route de Mancheville

18h30 : Remise des prix aux coureurs. Verre de l’amitié à la Salle Polyvalente.

Fête foraine : Manèges – autoscooters

23h : Spectacle pyrotechnique sur le stade.

2023-07-08

Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie



Cycling races

Bibs handed out at the Salle Polyvalente

2pm: Start from route de Mancheville

Route : Route de Mancheville, La Cavée, Mesnil-Sterling, La Vierge, Le Clos…

Two races ~1h each race + 3 laps

Finish: Route de Mancheville

6.30pm: Prize-giving ceremony. Drinks at the Salle Polyvalente.

Funfair: Roundabouts – scooters

11pm: Fireworks show on the stadium

Carreras ciclistas

Dorsales en la Sala Polivalente

14h: Salida desde la ruta de Mancheville

Circuito : Route de Mancheville, La Cavée, Mesnil-Sterling, La Vierge, Le Clos…

Dos carreras programadas ~1h cada carrera + 3 vueltas

Llegada: Route de Mancheville

18h30: Entrega de premios. Bebidas en la Sala Polivalente.

Parque de atracciones: Rotondas – patinetes

23.00 h: Espectáculo de fuegos artificiales en el estadio

Rennen für Radfahrer

Ausgabe der Startnummern in der Salle Polyvalente

14 Uhr: Start auf der Route de Mancheville

Rennstrecke: Route de Mancheville, La Cavée, Mesnil-Sterling, La Vierge, Le Clos…

Zwei Rennen vorgesehen ~1h jedes Rennen + 3 Runden

Ziel: Route de Mancheville

18:30 Uhr: Preisverleihung an die Läufer. Freundschaftsgetränk in der Salle Polyvalente.

Jahrmarkt: Karussells – Autoscooter

23 Uhr: Pyrotechnische Show im Stadion

