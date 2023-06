Soleá – Duo tout public de danse et de guitare flamenca Etalans Étalans, 13 juillet 2023, Étalans.

Soleá – Duo tout public de danse et de guitare flamenca Jeudi 13 juillet, 14h30 Etalans Gratuit

La compagnie Kinétochore présente Soleá, un duo de danse contemporaine et de guitare flamenca.

Ce spectacle a pour but d’aller à la rencontre de différents publics dans des espaces non dédiés à la vie culturelle afin de :

– proposer des ateliers de danse et de percussions corporelles adaptés aux participants (enfants, jeunes, personnes en situation de handicap, personnes âgées) ;

– permettre aux participants des ateliers de faire une restitution de leur travail devant leurs proches;

– permettre aux participants et à leurs proches de voir un spectacle danse / guitare flamenca dans leur lieu de vie et ainsi créer un moment de convivialité et de partage autour d’un évènement culturel.

Etalans 44 rue Elisée Cusenier Étalans 25580 Étalans Doubs Bourgogne-Franche-Comté Foyer de Vie pour personnes en situation de handicap

