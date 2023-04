Les ateliers découvertes – Fait maison, 3 mai 2023, Étaimpuis.

Les ateliers découvertes vous proposent dans leur programme un atelier Fait Maison !

Enfants à partir de 7 ans.

2023-05-03 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-03 11:30:00. .

Étaimpuis 76850 Seine-Maritime Normandie



The discovery workshops offer you in their program a Home-made workshop!

Children from 7 years old

¡Los Talleres del Descubrimiento te proponen un taller casero en su programa!

Niños a partir de 7 años

Die Entdeckungsworkshops bieten in ihrem Programm einen Workshop « Fait Maison » (Hausgemacht) an!

Kinder ab 7 Jahren

Mise à jour le 2023-03-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité