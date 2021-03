Cesson-Sévigné Bibliothèque universitaire Beaulieu Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Etagères thématiques : Forêt(s) Bibliothèque universitaire Beaulieu Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

A l’occasion du [mois de la Forêt](https://lemoisdelaforet.fr/), venez [découvrir notre sélection de documents](https://supernova-koha.univ-rennes1.fr/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?op=view&shelfnumber=689&sortfield=title) pour mieux la connaître. Vous y trouverez au choix, livres, romans, BD, DVD sur des étagères mises en scène spécialement pour l’occasion, dans la salle du rez-de-chaussée de la BU Beaulieu. Reforest’Action lance la 3e édition du Mois de la Forêt, campagne nationale d’actions et de sensibilisation du public aux enjeux et bénéfices de la forêt… Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc Rennes Cesson-Sévigné Campus Beaulieu Ille-et-Vilaine

