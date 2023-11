« Noël d’argile ». Le village des santons de Provence Etage Saint-Uze, 25 octobre 2023, Saint-Uze.

Saint-Uze,Drôme

La Maison de la Céramique vous propose une nouvelle exposition de santons …

Les petites scénettes, au cœur d’un village provençal, permettent de revivre la vie quotidienne d’autrefois avec ses personnages hauts en couleur ….

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-12-29 18:00:00. EUR.

Etage Maison de la céramique

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The House of Ceramics offers a new exhibition of santons ..

The small scenes, in the heart of a Provencal village, allow you to relive the daily life of the past with its colorful characters …

La Maison de la Céramique le ofrece una nueva exposición de santones ?

Las pequeñas escenas, en el corazón de un pueblo provenzal, permiten revivir la vida cotidiana del pasado con sus coloridos personajes…

Das Maison de la Ceramique bietet Ihnen eine neue Ausstellung von Santons ..

Die kleinen Szenen im Herzen eines provenzalischen Dorfes lassen das Alltagsleben von früher mit seinen farbenfrohen Figuren wieder aufleben …

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche