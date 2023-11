Semaine des droits de l’enfant Établissements scolaires Alae, Centres de loisirs Maisons citoyennes Colomiers, 20 novembre 2023, Colomiers.

Semaine des droits de l’enfant 20 – 24 novembre Établissements scolaires Alae, Centres de loisirs Maisons citoyennes

Dans le cadre de la Journée internationale des Droits de l’enfance du 20 novembre, Colomiers, Ville amie des enfants, en partenariat avec l’UNICEF, se mobilise pour sensibiliser la jeunesse columérine aux droits universels des enfants. Du 20 au 24 novembre, les établissements de Colomiers (écoles, Alae et Centres de loisirs, Pavillon blanc) proposent plusieurs actions et animations pour célébrer la fraternité, la solidarité et le bien-être des enfants.

Le programme (sous réserve de modifications)

Du 20 au 24 novembre

Pavillon blanc Henri Molina

Table dédiée aux documents ayant pour thème les droits de l’enfant, accueil scolaires

Centres de loisirs

Animations sportives, jeux et activités autour des droits des enfants

Crèches municipales

Journée sans jouet, matériel pédagogique de récupération, collecte de livres, troc

Maisons citoyennes

En Jacca : débats « Les petits citoyens », création d’un escape game sur le quartier.

débats « Les petits citoyens », création d’un escape game sur le quartier. Seycheron : atelier cuisine, les restes alimentaires et/ou petit budget, cuisine autour du monde

atelier cuisine, les restes alimentaires et/ou petit budget, cuisine autour du monde Troc Donne

Accueils de loisirs

Exposition, sensibilisation aux droits de l’enfant

Alain Savary Mat : Sensibilisation aux droits de l’enfant, activités en lien avec le thème

Mat : Sensibilisation aux droits de l’enfant, activités en lien avec le thème Alain Savary élém: Actions sport/ santé

élém: Actions sport/ santé George Sand élém : Café philo, activités sur le thème

élém : Café philo, activités sur le thème Hélène boucher mat: Sensibilisation école et faim, création d’une grande affiche avec des photos d’enfants du monde et empreintes des mains.

mat: Sensibilisation école et faim, création d’une grande affiche avec des photos d’enfants du monde et empreintes des mains. Jules Ferry élém: Mise en place de groupes représentant un pays, montage d’une assemblée qui va promulguer un nouveau droit pour les enfants.

élém: Mise en place de groupes représentant un pays, montage d’une assemblée qui va promulguer un nouveau droit pour les enfants. Lucie Aubrac élém: Réalisation d’une fresque : droits de l’enfant. Sensibilisation à travers des jeux et débats

élém: Réalisation d’une fresque : droits de l’enfant. Sensibilisation à travers des jeux et débats Simone Veil élém : Café philo, reportage photos, création d’une grande affiche

élém : Café philo, reportage photos, création d’une grande affiche Jean Macé : sensibilisation aux différents systèmes éducatifs.

: sensibilisation aux différents systèmes éducatifs. Reportage photos

Conseil des droits de l’enfant

Mercredi 22 novembre

Lycée ORT

Atelier Photos sur les droits des enfants

Pavillon blanc

Après-midi récréative, lecture de livres sélectionnés

Centre de loisirs

Film, ateliers jeux : grands jeux

Vendredi 24 novembre

Pavillon blanc

Remise du label « Lire et faire lire », expo photos de l’ORT. Photos prises par les jeunes de l’ORT, d’un instant représentant les droits de l’enfant

Horaires

Du 20 au 24 novembre

Établissements scolaires Alae, Centres de loisirs Maisons citoyennes Pavillon blanc Henri-Molina

Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

Pavillon blanc Henri-Molina

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T10:00:00+01:00 – 2023-11-20T18:00:00+01:00

2023-11-24T10:00:00+01:00 – 2023-11-24T18:00:00+01:00

