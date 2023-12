Cet évènement est passé Marché de Noël Etablissement Trajectoires Fondation Hopale 3128 route de Berck Rang-du-Fliers Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13

fin : 2023-12-13 . mercredi 13 décembre de 14h à 19h

————————————————— Buvette, tombola, animations. Stand photo de Noël Inscriptions avant le 1er décembre (2€ le mètre).

Réservations au 06.18.77.50.21 .

Etablissement Trajectoires

Fondation Hopale

3128 route de Berck

Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France

