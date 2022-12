Conférence sur les apprentissages Établissement Sainte Marie La Verpilliere La Verpillière Catégories d’évènement: Isère

Conférence sur les apprentissages Établissement Sainte Marie La Verpilliere, 19 janvier 2023, La Verpillière. Conférence sur les apprentissages Jeudi 19 janvier 2023, 20h30 Établissement Sainte Marie La Verpilliere

Apprendre efficacement pour réussir, comprendre les mécanismes de l’apprentissage pour aider nos enfants. Établissement Sainte Marie La Verpilliere Chemin du couvent 38290 La Verpillière La Verpillière 38290 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://hopdanslatete.com/ »}] Rozen Tampé, professeur, crétrice du site HOP dans la tete, vient nous aider à comprendre quels sont les mécanismes de l’apprentissage et comment les aider à mieux réussir.

Elle nous partage son expérience de formatrice : https://hopdanslatete.com/

Rendez-vous à 20h30 le jeudi 19 janvier prochain, dans l’établissement sainte Marie à La verpilliere.

