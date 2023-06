A la rencontre de Brahms avec le Quatuor Agate Etablissement pénitentiaire de Melun Melun Melun Catégories d’Évènement: Melun

A la rencontre de Brahms avec le Quatuor Agate Jeudi 13 juillet, 15h00 Etablissement pénitentiaire de Melun séance réservée aux personnes détenues Dans le cadre du cycle de concert-médiation: A la rencontre de Brahms, le Quatuor Agate retourne au CD de Melun pour une nouvelle séance: Brahms, un compositeur passéiste ?

Quatuor de Brahms n.3

Extraits de J.S. Bach

Extraits de Mozart avec son Quatuor La Chasse

Thème et variations du final du Quatuor de Haydn op.33 n.5 Contenu de la séance :

– Sa relation au passé et à la musique qui l'a précédé en particulier. Etablissement pénitentiaire de Melun 10 Quai de la Courtille 77000 Melun

2023-07-13T15:00:00+02:00 – 2023-07-13T17:00:00+02:00

