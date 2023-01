Vous êtes prêts à relever le Défi des 111 des Arts Lille ? Etablissement Français du Sang Lille Catégories d’Évènement: Lille

Vous êtes prêts à relever le Défi des 111 des Arts Lille ? Etablissement Français du Sang, 20 janvier 2023, Lille. Vous êtes prêts à relever le Défi des 111 des Arts Lille ? 20 – 31 janvier Etablissement Français du Sang

Présentez-vous de la part des 111 des Arts de Lille pour être comptabilisé !

On va tout DONNER pour vous DONNER envie de DONNER votre sang ! A vos agendas ! Venez à plusieurs ! handicap moteur mi Etablissement Français du Sang 38-42 AVENUE CHARLES SAINT-VENANT 59000 LILLE Lille-Centre Lille 59777 Nord Hauts-de-France Arrêt Gare Lille Flandres, Bus : liane T, R, Métro : ligne 1,2

03 28 54 21 22 http://dondesang.efs.sante.fr Les 111 des Arts Lille et l’Etablissement Francais du sang s’unissent pour relever ensemble le défi de : Collecter + de 111 dons de sang ,

du Vendredi 21 au Lundi 31 janvier 2023 dans le très convivial Etablissement Français du Sang de Lille

ou dans le cadre d’une collecte près de chez vous ! Vos dons précieux sauvent des vies…

Un grand merci à tous et à très vite :-)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T09:00:00+01:00

2023-01-31T18:00:00+01:00 les 111 des Arts Lille

