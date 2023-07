Camera obscura in situ Etablissement de placement éducatif (EPE) Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Camera obscura in situ Etablissement de placement éducatif (EPE) Bourges, 14 août 2023, Bourges. Camera obscura in situ 14 – 25 août Etablissement de placement éducatif (EPE) Le projet de résidence Camera obscura in situ de Laurent Baude propose une ré-appropriation du territoire de l’établissement de placement éducatif (EPE) de Bourges par une approche alternative et globale de l’image (dessin, photographie), de penser le rapport à l’in situ en produisant des images destinées à s’inscrire dans le lieux concerné, dans une économie de création légère, alternative et éphémère, de la construction des outils destinés à la productions d’images à la mise en espace pour la restitution jusqu’à la médiation. Etablissement de placement éducatif (EPE) 17 bis boulevard Gambetta 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 23 90 90 Établissement de Protection de l’Enfance Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T10:00:00+02:00 – 2023-08-14T17:00:00+02:00

