Séjour d’expression artistique Théâtre & Cirque – L’Aria (Haute Corse) Etablissement Battaglini (séjours de L’Aria) Olmi-Cappella, 9 juillet 2023, Olmi-Cappella.

Ce séjour s’adresse à des jeunes de 8 à 14 ans qui souhaitent découvrir ou approfondir l’art du théâtre et du cirque dans un mini stage de réalisation dont le résultat est présenté au public en fin de stage. Au cours de ce séjour de 5 jours centré sur la pratique artistique, quelques demi-journées seront consacrées à des sorties et des randonnées à la découverte du patrimoine naturel et culturel de la vallée du Giussani en plein cœur du parc Naturel Régional de Corse.

Trouver un langage commun, approfondir les bases du théâtre, les techniques corporelles, aiguiser son instrument, s’écouter autrement, se regarder, tendre un miroir…à nous-mêmes, à notre partenaire puis au public.

Une aventure qui se joue bien au-delà des limites du plateau.

objectifs et contenus

Ce séjour permet à de jeunes amateurs (débutants ou non) de se confronter à l’expérience théâtrale. Au cours du séjour, ils aborderont les exercices d’improvisations, de jeux verbaux qui favorisent l’aisance corporelle et langagière.Les activités se dérouleront en plein air dans un espace ombragé aménagé pour les activités et dans l’outil théâtral A Stazzona lieu idéal qui permet d’aborder plusieurs disciplines du cirque. Une petite présentation au public viendra clore cette aventure collective.

La pratique ludique et le plaisir du jeu conduiront le groupe tout au long du stage.

Au cours du séjour, parallèlement à la pratique théâtrale, les jeunes découvriront le patrimoine et le milieu naturel du Giussani avec des personnes ressources des villages : visite du village, randonnée sur les sentiers, rencontre avec des habitants…

OBJECTIFS SPECIFIQUES

– Développer la confiance en soi, l’estime de soi et la confiance dans les autres

– Découvrir de nouvelles formes d’art et d’expression

– Acquérir des compétences artistiques nouvelles

– Se perfectionner avec l’autre dans les apprentissages artistiques

