Etablis itinérants Salle des fêtes, 10 novembre 2021, Chambon-le-Château.

Salle des fêtes, le mercredi 10 novembre à 14:00

La compagnie l’hiver nu avec Claire Perraudeau et Baptiste Etard qui commencent par raconter l’histoire du spectacle puis invitent les participants à aller glaner des objets en tout genre, ce qui se trouve dans l’espace proche du lieu d’intervention et à les ramener au centre du cercle d’établis. Puis vient la fabrication des objets marionnettiques, à partir des objets glanés, et les dialogues qui en émergent. On invente et raconte l’histoire des objets créés, on les fait jouer, on se pose des questions ensemble.

5 euros par binome

Stage – Atelier marionnettes par la Cie L’Hiver Nu

Salle des fêtes Chambon le Château Chambon-le-Château Lozère



2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T17:00:00