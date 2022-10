Et y’a plus rien à dire Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Haut-Rhin EUR Elle a 17 ans. Elle vit seule avec un père qui semble absent.

Il y a bien ses copines du LEP, mais ça ne se passe pas bien.

Elle ne supporte pas le mensonge.

Elle ne supporte pas qu’on l’insulte.

Si on l'insulte, elle est capable d'une violence inouïe. C'est ce qui se produit un soir où tout s'embrase. Spectacle présenté par la Cie La Lunette

