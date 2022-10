Et y a rien de plus à dire Étueffont Étueffont Catégories d’évènement: Etueffont

Territoire de Belfort

Et y a rien de plus à dire Étueffont, 9 mars 2023

Eiscae Grande rue Étueffont Territoire de Belfort

2023-03-09 – 2023-03-09

Grande rue Eiscae

Étueffont

Territoire de Belfort Étueffont Elle a 16 ans. Elle vit seule avec un père qui semble absent. Il y a bien ses copines du lycée pro, mais ça ne se passe pas bien. Elle ne supporte ni le mensonge, ni l’insulte. Si on l’insulte, elle est capable d’une violence inouïe. C’est ce qui se produit un soir où tout s’embrase. Grande rue Eiscae Étueffont

