Et vous…ça va? MJC Berlioz Pau

ET VOUS … ÇA VA ?

Quelle drôle de question.

Oui bien sûr, ça va !

Heu…en fait non, je ne sais pas…Mais, on est là !

On est là, parce qu’aujourd’hui, il est vital de se retrouver.

Et nous voilà, ici et maintenant, bourgeonnant

d’impatience de se réinventer, de se faire exister

et de renaître le temps d’un voyage aux origines

sans frontières.

L’embarquement, toujours à la dernière minute

et sans ticket bien sûr, reste notre moment de

folie préféré.

A la fois drôle et déplacée, coincée et délurée.

Mesdames et messieurs,

Embarquez-vous sous notre toile aux couleurs

circassiennes, musicales et passagères.

#INFO PRATIQUE #

Sous chapiteau

1h 10. Tout public

Ouverture du site 1 heure avant représentations

Billetterie, bar, restauration sur place

[ ACCÈS ]

Chapiteau bleu et blanc

MJC Berlioz 0 0 EUR.

