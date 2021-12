Saint-Martin en Coailleux Cinéma Véo Loire, Saint-Martin en Coailleux Et vous, au fait, vous vous sentez cultivés ? Cinéma Véo Saint-Martin en Coailleux Catégories d’évènement: Loire

« Et vous, au fait, vous vous sentez cultivés ? » Franck Lepage et Anthony Pouliquen font se rencontrer leurs conférences gesticulées respectives, croisant de multiples enjeux autour de l’instruction et des appartenances de classes. A grand renfort de récits autobiographiques, d’analyses politiques et d’éléments historiques, ils nous livrent une autre histoire de la culture. Entre conférence et spectacle à l’humour grinçant, ils nous raconte comment « la démocratisation culturelle » n’a pas eu lieu, en déconstruisant un système qui méprise des classes populaires. Pourquoi tous deux ont-ils arrêté de croire à l’ascension sociale par la culture ? C’est à cette question qu’ils répondront, en interaction avec le public.

La conférence gesticulée est une forme de spectacle qui mêle le théâtre et la conférence. Cinéma Véo 2 Rue Maurice Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond Saint-Martin en Coailleux Loire

