Et vole Eole à Tatihou, week-end cerfs-volants ouvert à tous ! – Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue, 31 juillet 2021, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Venez vivre un week-end les yeux rivés au ciel et laissez votre esprit et vos rêves flotter comme les cerfs-volants au gré du vent. Votre cerf-volant peut, bien entendu, participer à la fête ! L’art du cerf-volant est une fabuleuse expression de créativité, un univers de formes et de couleurs qui subjugue petits et grands. Vous pourrez observer le spectacle des cerfs-volants et participer à des ateliers de construction et de pilotage, pour les plus petits, lâchers de bonbons, baptême de l’air pour les nounours ou les doudous. Tarifs habituels. Ateliers enfant à réserver sur place. Le thème cette année est dédié aux sirènes.

+33 2 14 29 03 30 http://tatihou.manche.fr/

